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    Avrupa Ligi'nde yarı final maçları başlıyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları, bugün oynanacak müsabakalar ile başlıyor.
    • 28.04.2022 - 11:27
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    Avrupa Ligi'nde yarı final maçları başlıyor

    Avrupa’nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonalar Ligi’nde yarı final ilk maçlarının tamamlanmasının ardından bugün de iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalin ilk ayağındaki maçları için takımlar yeşil sahaya çıkacak

    18 Mayıs'ta, İspanya’da şampiyon belli olacak

    Rövanş karşılaşmalarının 5 Mayıs'ta oynanacağı turnuvada kupanın sahibi, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'ndaki final maçıyla belli olacak.

    TSİ 22.00'de başlayacak yarı final maçlarının programı şöyle:

    • Leipzig (Almanya) - Rangers (İskoçya)
    • West Ham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

    Avrupa Ligi nde yarı final maçları başlıyor #1


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