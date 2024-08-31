Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu
Haber Merkezi

Galatasaray, ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

25 Eylül | - PAOK

03 Ekim | RFS - Galatasaray

23 Ekim | Galatasaray - Elfborg

07 Kasım | Galatasaray - Tottenham

29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık | Malmö - Galatasaray

21 Aralık | Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak | Ajax - Galatasaray

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

25 Eylül | Ajax

3 Ekim | Frankfurt

24 Ekim | Lyon

7 Kasım | Malmö

28 Kasım | Maccabi Tel Aviv

11 Aralık | Bodo Glimt

22 Ocak | Athletic Bilbao

30 Ocak | Twente

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

26 Eylül | Fenerbahçe - Union SG

3 Ekim | Twente - Fenerbahçe

24 Ekim | Fenerbahçe - Manchester United

7 Kasım | AZ Alkmaar - Fenerbahçe

28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe

11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak | Midtjylland - Fenerbahçe