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Avrupa Ligi



Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu.