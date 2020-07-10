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- Başakşehir'in UEFA'daki muhtemel rakipleri belli oldu
Başakşehir'in UEFA'daki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag'ı elemesi durumunda çeyrek finalde LASK Linz-Manchester United eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 10.07.2020 - 14:23
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag'ı elemesi durumunda çeyrek finalde LASK Linz-Manchester United eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Ayrıntılar gelecek...