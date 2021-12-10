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    Avrupa'da bu sezon en çok puan alan takım Galatasaray

    Avrupa'da bu sezon en çok puan alan takım Galatasaray

    Bu sezon Avrupa'da oynanan maçlarda temsilcilerimiz arasında Galatasaray, en çok puan toplayan takım oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 15:56
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    Bu sezon Avrupa kupalarında 5 takımımız Türkiye'yi temsil etti. Son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken, Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde boy gösterdi.

    Trabzonspor ve Sivasspor ise Konferans Ligi eleme turlarında gruplar için yarıştı.

    Konferans Ligi Elemeleri'nde mücadele eden temsilcilerimiz Sivasspor ve Trabzonspor gruplara kalma hakkı kazanamadı.

    Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, grup maçlarındaki bütün karşılaşmaları kaybetti ve gruptan puansız ayrıldı.

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ise 6 puan alarak yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

    Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz ise Galatasaray... Sarı-kırmızılılar, E Grubu'nda namağlup lider olarak 12 puan topladı ve son 16 turuna kaldı.

    Oynanan son maçların ardından temsilcilerimizin bu sezon topladıkları puanlar da belli oldu.

    Avrupa da bu sezon en çok puan alan takım Galatasaray #1

    EN ÇOK PUAN TOPLAYAN GALATASARAY

    Avrupa'da en çok puan toplayan takım, 12 puan ile Galatasaray oldu.

    Temsilcilerimizin bu sezon Avrupa'da topladığı puanlar:

    • Galatasaray: 12
    • Fenerbahçe: 6
    • Beşiktaş: 0

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