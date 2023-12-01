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Avrupa'da hezimet gecesi: Beşiktaş ve Fenerbahçe toplam 11 gol yedi

Avrupa'da hezimet gecesi: Beşiktaş ve Fenerbahçe toplam 11 gol yedi UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz kabus gibi bir gece yaşadı. Beşiktaş konuk ettiği Club Brugge'e 5-0 kaybederken Fenerbahçe ise deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.