Avrupa'da kader gecesi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray tur için sahada

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UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında Süper Lig’in 3 Büyük Kulübü; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kritik maçlara çıkacak.

Tamamı saat 23.00’te başlayacak maçlarda play-off’u garantileyen Galatasaray adını ilk 8 takım arasına yazdırabilmek için Hollanda deplasmanında Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Johan Cruijff Arena’daki maçı ünlü İspanyol hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek.

Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Icardi, UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai ve yeni transfer Ahmed Kutucu forma giyemeyecek.

G.SARAY KAZANIP 9. DA OLABiLiR

Play-Off’u garantileyen Galatasaray bugün Ajax’ı yenerse puanını 16 yapacak ilk 8’de yer almak için E.Frankfurt, A.Bilbao, M.United, O.Lyon, Tottenham, Anderlecht veya FC Steaua Bükreş’nin puan kaybetmesini bekleyecek.

AJAX-GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alacak. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez üstlenecek.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Rugani, Youri Baas, Kian Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Akpom.

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper, Osimhen.

TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Twente: Unnerstall, van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, van Bergen, van Wolfswinkel.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile.

MIDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan yayımlanacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.

Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

MUHTEMEL 11'LER

Midtylland: Lössl, Mbabu, Diao, Bech, Jensen, Andersson, Castillo, Sorensen, Osorio, Aral, Buksa.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan, Fred, İsmail, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, En-Nesyri.