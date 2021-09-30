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    Avrupa'da Türk gecesi

    Avrupa'da Türk gecesi

    Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahneye çıkıyor. Gruplarının 2. maçlarında sarı-lacivertliler, Olympiakos'u konuk ederken Galatasaray, Marsilya deplasmanında olacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 10:06
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    Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle kozlarını paylaşacak.

    İki takımımızın da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı karşılaşmanın detayları haberimizde...

    Avrupa da Türk gecesi #1

    MARSİLYA-GALATASARAY

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak.

    Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

    Marsilya-Galatasaray maçını Exxen Sport canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Marsilya: Pau Lopez; Luan Peres, Duje Caleta-Car, William Saliba; Boubacar Kamara, Gerson, Valentin Rongier; Matteo Guendouzi; Cengiz Under, Konrad de la Fuente, Dimitri Payet

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne

    Avrupa da Türk gecesi #2

    FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia

    Olympiakos: Vaclik, Reabciuk, Pape Cisse, Sokratis, Karbownik, Yann M'Vila, Bouchalkis, Mady Camara, Masouras, Onyekuru, El Arabi

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