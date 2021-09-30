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Avrupa'da Türk gecesi
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 09:34
- Güncelleme : 30.09.2021 - 10:06
Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle kozlarını paylaşacak.
İki takımımızın da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı karşılaşmanın detayları haberimizde...
MARSİLYA-GALATASARAY
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak.
Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
Marsilya-Galatasaray maçını Exxen Sport canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Pau Lopez; Luan Peres, Duje Caleta-Car, William Saliba; Boubacar Kamara, Gerson, Valentin Rongier; Matteo Guendouzi; Cengiz Under, Konrad de la Fuente, Dimitri Payet
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne
FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia
Olympiakos: Vaclik, Reabciuk, Pape Cisse, Sokratis, Karbownik, Yann M'Vila, Bouchalkis, Mady Camara, Masouras, Onyekuru, El Arabi