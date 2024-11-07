AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.
AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek.
Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak. Maç TRT 1'den yayınlanacak.
İLK 11'LER
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, M. de Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Amrabat, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko
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