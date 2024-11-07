AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek.

Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak. Maç TRT 1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, M. de Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Amrabat, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko

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Emre Çalışkan
Editor