Barcelona - Galatasaray - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Barcelona deplasmanına çıkıyor.

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68' Galatasaray'da Muhammed yerini Gomis'e, Babel ise yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

65' Galatasaray atağında Kerem, rakibinden sıyrılamadı. Daha sonra Berkan'ın vuruşu savunmadan geri döndü.

63' İkinci yarıda şu ana kadar topla oynama oranları: Barcelona: % 64 Galatasaray: % 36

62' Traore, sıfıra inerek ortasını yaptı. Savunma bu topu karşıladı. Devam eden atakta Alba'nın ceza sahası yayından vuruşu yandan dışarıya gitti. Barcelona tehlikeli geldi.

57' Barcelona korneri paslı kullandıktan sonra soldan gelen ortada ceza sahasındaki kaleci vuruşunu kaleci Pena kurtardı. Barcelona bir korner daha kullanacak.

54' Gelişen Galatasaray atağında Kerem, ceza sahasında rakibini geçemedi. Daha sonra oluşan karambolde top Kerem'in önünden geçti. Kerem vuruş yapamadı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Barcelona 0-0 Galatasaray

41' Depay'ın sol çaprazdan vuruşuda Pena yine inanılmaz çıkardı. Barcelona korner kullanacak.

36' Kerem, 3 kişiden sıyrıldıktan sonra soldan plasesini yaptı. Top az farkla dışarıya gitti.

35' Barcelona'da Depay sarı kart gördü.

30' Berkan Pedri'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

27' Depay'ın kullandığı serbest vuruşta Pena topu inanılmaz çıkardı.

26' Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yaptıktan sonra top Pena'ya geldi. Onun vuruşu Barcelona'da kaldı. Ardından gelişen Barcelona atağında Pedri yerde kaldı.

23' Gelişen Barcelona atağında Babel, Torres'e orta açma izni vermedi ve top Torres'ten dışarıya gitti.

22' Traore, sağ kanattan ortasını yaptı, top Kerem'den dışarıya gitti. Barcelona penaltı bekledi ancak oyun devam etti. Barcelona korner kullanacak.

20' Gelişen Barcelona atağında Pedri, sol kanattan ceza sahasına koşu yapan Alba'yı topla buluşturmak istedi. Savunmamız yine araya girdi.

18' Kerem sol kanattan içe kat ettikten sonra yaydaki Feghouli'yi düşündü, savunma araya girdi. Daha sonra gelişen Barcelona atağında Boey, Depay'a orta şansı vermedi.

15' Berkan ortasını yapamadı. Sol kanattan gelişen atakta Berkan'ın ortası zayıf kaldı. Kerem de Berkan'a neden bana bırakmıyorsun şeklinde kızdı

12' Traore'nin sağ kanattan ortasında Marcao topu yine karşıladı.

9' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Feghouli, savunmanın arkasına koşu yapan Muhammed'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini ayarlayamadı.

7' Torres, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Barcelona orta alandan serbest vuruş kazandı. Hakem Marcao'yu uyardı.

3' Galatasaray'da Mustafa Muhammed top kaybı yaptı. Mısırlı oyuncu pozisyonda bir elle oynama bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Top Barcelona'da

2' Savunmanın arkasına Ferran Torres sarkmak istedi. Marcao araya girdi ve topu kornere gönderdi.

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyıla karşı karşıya geliyor.

Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacan mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Garcia, Alba, Nico Gonzalez, Frenkie De Jong, Pedri, Traore, Ferran Torres, Depay

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed