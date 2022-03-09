Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifreli mi yayınlanacak? İşte GS'nin kamp kadrosu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında dünya devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Peki Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifreli mi yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattına kadar gerileyen Galatasaray, son aldığı galibiyetler sayesinde 12. sıraya geldi.

Hızla yukarı tırmanmaya çalışan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Torrent yönetimindeki sarı kırmızılılar, çeyrek final yolunda La Liga'nın dev ekibi Barcelona ile eşleşti.

Galatasaray'da Barcelona maçının kamp kadrosu da belli oldu. Torrent'in öğrencileri ilk maçta avantajlı skoru alabilmek için sahaya çıkacak.

Sarı kırmızılılar ise heyecanla maçın tarihi ve saat bilgisini araştırıyor. Öte yandan maçın şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı da merak ediliyor.

Peki, Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Barcelona maçı şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? İşte GS kamp kadrosu...

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Barcelona - Galatasaray maçı, 10 Mart 2022 Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak ve Camp Nou'da oynanacak.

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği bu zorlu karşılaşma, dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Azerbaycan kanalı CBC Sport, Barcelona - Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

Barcelona - Galatasaray arasında oynanacak ikinci müsabaka ise 17 Mart'ta İstanbul'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Barcelona - Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalışan Arda Turan, eski takımı Barcelona'ya karşı oynanacak deplasman maçının kamp kadrosunda yer almadı.

UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoi ve Semih Kaya ise Barcelona maçı sonrası gerçekleştirilecek Beşiktaş maçı çalışmaları dikkate alınarak kafilede yer aldı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu: