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    Barcelona - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Barcelona deplasmanına çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 21:44
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 22:56
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    Barcelona - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyıla karşı karşıya gelecek.

    Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

    Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

    İLK 11'LER

    Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Garcia, Alba, Nico Gonzalez, Frenkie De Jong, Pedri, Traore, Ferran Torres, Depay

    Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed


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