Barış Alper Yılmaz, 5. golünü attı

İHA

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında İsveç takımı Elfsborg ile oynarken rakibini 4-3'lük skorla yendi.

Sarı-kırmızılıların 3. golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.

5. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Mücadelenin 44. dakikasında Gabriel Sara’nın orta sahadan uzun pasında defasın arkasında sarkan Barış Alper’in ceza sahası içinde uzak köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu ve 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 5. golünü attı.

Barış Alper, bu gollerin 4’ünü Süper Lig, 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde kaydetti.

74 DAKİKA SAHADA KALDI

Mücadelede 11’de görev alan Barış Alper Yılmaz’ın yerine 74. dakikada Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.