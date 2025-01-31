Barış Alper Yılmaz: İstemediğimiz bir sonuç aldık

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UEFA Avrupa Ligin'de 8. hafta maçında Galatasaray ile Ajax karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Ajax maçının ardından Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

"İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK"

Çok üzgün olduklarını söyleyen Barış Alper, "Çok üzgünüz takım olarak. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Avrupa Ligi'nde ilk yenilgimiz. Çok pozisyona girdik. Olmadı. Taraftarlarımız takıma güvensin. İlk 8 olmadı, belki böylesi hayırlıdır." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ HEP AYNI"

Hedeflerinin değişmediğini söyleyen Barış Alper, "Hedefimiz hep aynı. İki senedir olduğu gibi bu sene de başarıya odaklanmış bulunmaktayız. İnşallah istediğimiz yere geleceğiz." dedi.