Barış Alper Yılmaz'ın golü, haftanın en iyisine aday!

AA & Ensonhaber

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Elfsborg ile sahasında karşılaşmıştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı, sarı-kırmızılı takım 4-3 kazanmıştı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mauro Icardi, 39. dakikada Pettersson (k.k.), 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Yunus Akgün kaydetmişti.

Elfsborg'un golleri ise 52. dakikada Niklas Hult, 65. dakikada penaltıdan Michael Baidoo ve 90+1. dakikada Larsson'dan gelmişti.

BARIŞ ALPER'İN GOLÜ ADAY OLDU

Bu maçın ardından ise UEFA, Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golü haftanın en iyisine aday olarak gösterdi.

Ligin internet sitesinde yer alan oylamada, Galatasaray'ın 4-3 kazandığı karşılaşmanın 44. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, "3. haftanın golü" kategorisine aday oldu.

Fenerbahçe'ye karşı Manchester United'ın golünü atan Christian Eriksen, Bodo/Glimt'ten Villads Nielsen ve Rangers'tan Vaclav Cerny, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)