Bariz golü engelleyen hakemin savunması

Cicaldau'nun mutlak gol şansını futbolcunun önüne geçerek engelleyen karşılaşmanın Polonyalı hakemi Pawel Raczkowski'yi eleştiren Fatih Terim, pozisyon sonrasında hakem ile diyaloğunu anlattı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İlk yarının son anlarında yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski, iptal ettiği penaltı kararının yanından Galatasaray'ın mutlak golünü adeta engelledi.

HAKEM MUTLAK GOL ŞUTUNU ENGELLEDİ

Galatasaray, ilk yarının son anlarında Halil'in pasında Kerem ile gole yaklaştı. Kerem'in vuruşu kaleciden sekti, ardından topu tekrar alan Kerem, ceza sahası önünde boş pozisyonda bekleyen Cicaldau'yu gördü. Rumen oyuncu tam şut atacağı esnada hakem, görüş açısını bir süreliğine kapattı.

(Görüntü Exxen'den alınmıştır)

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Bu durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, maçın Polonyalı hakeminin duruş pozisyonunun yanlış olduğunu ve belki de bir golü önlediği yorumlarını yaptı.



HAKEMDEN TERİM'E OLAY CEVAP: ŞANSSIZLIK

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, mutlak gol şansının hakem tarafından engellendiğini söyledi: "Cicaldau boş kaleye vuracaktı ama hakeme takıldı. Kale boş kaleci yok. Hakeme gösterdik, 'Şanssızlık' dedi."