Barry Ferguson: Ben asla penaltı çalıştırmam

Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonrası eledikleri maçın ardından açıklama yaptı.

"BELİRLİ ANLARDA SİZİ ZOR DURUMA SOKACAKLARDIR"

Ferguson şöyle konuştu:

"Oyuncularım bu gece karakterlerini fazlasıyla gösterdiler ve bunu ileriye dönük olarak da yapmamız gerekiyor. Genel olarak çeyrek finale yükseldiğimiz için çok mutluyum. Gerçekten iyi takımlara karşı oynadığınızda, belirli anlarda sizi zor duruma sokacaklardır ve onlara zaman zaman topa sahip olma fırsatını vermeniz gerekir. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve kulüp adına çok mutluyum."

"PENALTI ÇALIŞTIRMAM"

Maçın sonundaki penaltılar hakkında konuşan teknik adam şunları söyledi:

"Oyunun son bölümündeki performanslarından çok memnun kaldım ve penaltılara gidildiğinde Jack adına mutluydum. Kalitesini gösterdi. Taraftarlar bu anları çok seviyor, bu geceler gerçekten özel. Onların oyuncuların arkasında durduğunu görmek harikaydı.



Ben asla penaltı çalıştırmam. Oyunculara 'Siz karar verin, penaltıları kimin kullanacağına ben karar vermeyeceğim' dedim. Onların iyi oyuncular olduğunu biliyorum ama Rangers'ta iyi oyuncu olmaktan fazlası gerekir, bunu onlara öğretmeye çalışıyoruz. Bu gece onlar için büyük bir testti ve bu testi geçtiklerini düşünüyorum. 2-0 geriye düştüğünüzde pes etmek kolaydır ama onlar asla vazgeçmedi."