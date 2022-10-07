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    Başakşehir, Avrupa'da kalesini gole kapadı

    Başakşehir, Avrupa kupaları grup aşamasında Bayern Münih ve Club Brugge ile birlikte gol yemeyen 3 takımdan birisi oldu.
    • 07.10.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 10:56
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    Başakşehir, Avrupa'da kalesini gole kapadı

    Başakşehir, yakalanması zor bir başarıya imza attı. Emre Belözoğlu'nun takımı, Avrupa kupalarında grup aşamasında mücadele eden 96 takım arasında gol yemeyen 3 ekipten birisi oldu.

    Bayern Münih ve Club Brugge de kalesini gole kapadı

    Başakşehir'le birlikte, Bayern Münih ve Club Brugge de şu ana kadar çıktıkları maçta kalelerinde gol görmedi.

    Başakşehir, Avrupa da kalesini gole kapadı #1

    Başakşehir, Avrupa da kalesini gole kapadı #2

    Başakşehir grupta lider durumda

    UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, 3 maç sonunda 7 puanla grubunda zirvede yer alıyor. Bu maçta 7 gol atan temsilcimiz, kalesinde gol görmedi.

    Başakşehir, Avrupa da kalesini gole kapadı #3

    Başakşehir, Avrupa da kalesini gole kapadı #4


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