Başakşehir, Avrupa'da kalesini gole kapadı

Başakşehir, Avrupa kupaları grup aşamasında Bayern Münih ve Club Brugge ile birlikte gol yemeyen 3 takımdan birisi oldu.

Başakşehir, yakalanması zor bir başarıya imza attı. Emre Belözoğlu'nun takımı, Avrupa kupalarında grup aşamasında mücadele eden 96 takım arasında gol yemeyen 3 ekipten birisi oldu.

Bayern Münih ve Club Brugge de kalesini gole kapadı

Başakşehir'le birlikte, Bayern Münih ve Club Brugge de şu ana kadar çıktıkları maçta kalelerinde gol görmedi.

Başakşehir grupta lider durumda

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, 3 maç sonunda 7 puanla grubunda zirvede yer alıyor. Bu maçta 7 gol atan temsilcimiz, kalesinde gol görmedi.