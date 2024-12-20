Başakşehir, Cercle Brugge ile berabere kalarak Avrupa kupalarına veda etti

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UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Başakşehir, deplasmanda Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Play-off potasının dışında kalan Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.

İLK YARI

6. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Augosto’nun vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer’den kurtarışı sonrası topu önünde bulan Magnee'nin vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarpıp oyun alanını terk etti.

20. dakikada ceza yayı gerisine seken topa Onur Ergün’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada Minda’nın rakiplerini geçerek ceza yayı gerisinden vuruşta kaleci Muhammed Şengezer sağ köşeye uzanıp meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada Duarte’nin ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı ortada Piatek’in kontrol edemediği topa sol çaprazda Crespo’nun vuruşunda meşin yuvarlak yanda dışarı çıktı.

34. dakikada sol kanatta Onur Ergün’ü geçen Brunner, ceza yayı solundan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer köşeye giden topu kurtardı.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Deniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kemen'in uygun pozisyonda sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Delanghe'de kaldı.

54. dakikada Magnee'nin sol kanattan yaptığı ortaya altı pas önünde Augusto'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Crespo, penaltı noktası önündeki Piatek'e yerden pasını gönderdi. Piatek'in gelişine ayak içiyle vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.

82. dakikada Cercle Brugge beraberliği yakaladı. Magnee'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Brunner topu ağlara yolladı: 1-1

90+7. dakikada Başakşehir tur için önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Pelkas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Başakşehir kalecisi kafayı vurdu, Cercle Brugge kalecisi Delanhge çizgi üzerinde topu kurtardı. Seken topu da Ba'dan önce kaleci kontrol etti.

Mücadele 1-1 sona erdi.