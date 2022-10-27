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    Başakşehir, Fiorentina deplasmanında mağlup

    UEFA Avrupa Konferans Ligi beşinci grup mücadelesinde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu
    • 27.10.2022 - 22:01
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    Başakşehir, Fiorentina deplasmanında mağlup

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalyan ekibi Fiorentina ile temsilcimiz Başakşehir karşı karşıya geldi.

    Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 2-1'lik skorla kazandı.

    Aleksic ile öne geçtik

    Başakşehir, 15. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle öne geçti.

    Jovic, Fiorentina'ya galibiyeti getirdi

    Fiorentina, 26. dakikada Luka Jovic'in golüyle eşitliği sağladı. 1-1 biten ilk yarının ardından Fiorentina, 62. dakikada Luka Jovic'in golüyle galibiyete uzandı.

    Başakşehir, liderliğini sürdürüyor

    Başakşehir, bu yenilgisine karşın 10 puanla grup liderliğini sürdürdü. Fiorentina ise 10 puana yükseldi.

    Temsilcimiz, gruptaki son maçında Hearts'ı ağırlayacak ve kazanması durumunda Fiorentina'nın RFS maçında alacağı sonuca bakmadan grup lideri olacak.

    Başakşehir, Fiorentina deplasmanında mağlup #1

    Başakşehir, Fiorentina deplasmanında mağlup #2


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