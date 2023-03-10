Başakşehir, Gent ile berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde grubunu lider tamamlayan Emre Belözoğlu yönetimindeki temsilcimiz Başakşehir ile Hein Vanhaezebrouck’un ekibi Gent, Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetiminde Ghelamco Arena'da karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Avantajlı skoru aldık
Temsilcimiz, 16. dakikada İtalyan golcüsü Stefano Okaka ile öne geçti. Gent, 35. dakikada Gift Emmanuel Orban'ın golüyle skoru eşitledi.
Başakşehir, bu beraberlikle birlikte deplasmanda avantajlı skoru elde etmiş oldu.
İkinci maç İstanbul'da
Son 16 turunun turunun ikinci ayağı ise 15 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’de Başakşehir’in ev sahipliğinde Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.