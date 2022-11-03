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Başakşehir, Hearts'ı yenerek gruptan lider çıktı
UEFA Avrupa Konferans Ligi son grup mücadelesinde temsilcimiz Başakşehir, evinde Hearts'ı 3-1 yenerek A grubunu lider bitirdi ve son 16'ya kaldı.
- 03.11.2022 - 20:28
- Güncelleme : 03.11.2022 - 20:31
UEFA Konferans Ligi A Grubu son hafta karşılaşmasında Başakşehir, sahasında Hearts ile karşı karşıya geldi.
Emre Belözoğlu'nun öğrencileri sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Başakşehir 3 golle turladı
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ve 64. dakikada Berkay Özcan attı.
Hearts'ın tek golü ise 89. dakikada Nathaniel Atkinson'dan geldi.
Son 16'ya yükseldik
Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 13'ye çıkarttı. Fiorentina'yı geride bırakarak lider olarak üst tura çıkan temsilcimiz, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Hearts ise 6 puanda kalarak Avrupa kupalarına veda etti.