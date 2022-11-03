Petrol
94.97
-1.24%
Euro
18.1821
-0.56%
Dolar
18.6156
-0.01%
Altın
975.28
-0.43%
Borsa
4105
0.82%
Bitcoin
381.286
-1.41%
BTXN Coin
10.06
-0.39%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C
    Başakşehir, Hearts'ı yenerek gruptan lider çıktı

    Başakşehir, Hearts'ı yenerek gruptan lider çıktı

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son grup mücadelesinde temsilcimiz Başakşehir, evinde Hearts'ı 3-1 yenerek A grubunu lider bitirdi ve son 16'ya kaldı.
    • 03.11.2022 - 20:28
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 20:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Konferans Ligi A Grubu son hafta karşılaşmasında Başakşehir, sahasında Hearts ile karşı karşıya geldi.

    Emre Belözoğlu'nun öğrencileri sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Başakşehir 3 golle turladı

    Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ve 64. dakikada Berkay Özcan attı.

    Hearts'ın tek golü ise 89. dakikada Nathaniel Atkinson'dan geldi.

    Başakşehir, Hearts ı yenerek gruptan lider çıktı #1

    Son 16'ya yükseldik

    Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 13'ye çıkarttı. Fiorentina'yı geride bırakarak lider olarak üst tura çıkan temsilcimiz, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

    Hearts ise 6 puanda kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

    Başakşehir, Hearts ı yenerek gruptan lider çıktı #2

    Başakşehir, Hearts ı yenerek gruptan lider çıktı #3

    Başakşehir, Hearts ı yenerek gruptan lider çıktı #4

    Başakşehir, Hearts ı yenerek gruptan lider çıktı #5


    Rıza Akın, son yolculuğuna uğurlandı
    Magazin

    Rıza Akın, son yolculuğuna uğurlandı

    Karadeniz'de hamsi yüzünü gösterdi
    Yaşam

    Karadeniz'de hamsi yüzünü gösterdi

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir