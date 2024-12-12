Başakşehir - Heidenheim maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç, saat 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetiyor. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Davide Imperiale ve Alessio Berti yapıyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Kemen, Onur, Crespo, Deniz, Davidson, Piatek
Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Beck, Scienza, Wanner, Breunig
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