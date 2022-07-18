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Başakşehir - Maccabi Netanya maçının hakemi

Başakşehir - Maccabi Netanya maçının hakemi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in Maccabi ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.