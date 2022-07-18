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Başakşehir - Maccabi Netanya maçının hakemi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in Maccabi ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.
- 18.07.2022 - 14:41
Başakşehir'in İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakada Kvirikashvili düdük çalacak.
Yardımcıları da belli oldu
Karşılaşmada Kvirikashvili'nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.