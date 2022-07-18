Petrol
103.54
2.35%
Euro
17.7562
1.17%
Dolar
17.4872
0.50%
Altın
964.2
0.87%
Borsa
2442
2.51%
Bitcoin
384.375
4.15%
BTXN Coin
7.56
2.85%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Başakşehir - Maccabi Netanya maçının hakemi

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir'in Maccabi ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.
    • 18.07.2022 - 14:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir - Maccabi Netanya maçının hakemi

    Başakşehir'in İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakada Kvirikashvili düdük çalacak.

    Yardımcıları da belli oldu

    Karşılaşmada Kvirikashvili'nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.

    Başakşehir - Maccabi Netanya maçının hakemi #1


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın
    Metabot

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın

    Adana'daki kavgada, kendi getirdiği tüfekle öldürüldü
    3. Sayfa

    Adana'daki kavgada, kendi getirdiği tüfekle öldürüldü

    TCMB: Özel sektörün yurt dışına olan kredi borcu, 5,4 milyar dolar azaldı
    Ekonomi

    TCMB: Özel sektörün yurt dışına olan kredi borcu, 5,4 milyar dolar azaldı

    Görüş Bildir