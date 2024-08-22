Başakşehir, St. Patrick's ile berabere kaldı Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda İrlanda takımı St. Patrick’s ile golsüz berabere kaldı.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Play-Off Turu ilk maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Stephen Kenny’nin çalıştırdığı İrlanda ekibi St. Patrick’s ile Çağdaş Atan yönetmendeki temsilcimiz Başakşehir, Finlandiyalı hakem Mohammed Al-Emara’nın düdük çaldığı müsabakada Tallaght Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İki takımın da pozisyonlara girdiği mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

MAÇ YAĞMUR ALTINDA OYNANDI

Maç boyunca yoğun yağmur etkili olurken yağış iki takım futbolcularını ve oyunu olumsuz anlamda etkiledi.

HAKEM SAKATLANDI

Mücadelede orta hakem Muhammed Al Emara 72. dakikada sakatlandı. Karşılaşmanın geri kalanında dördüncü hakem Peiman Simani görev yaptı.

BAŞAKŞEHİR İLK KEZ BERABERE KALDI

Bu turdan önce Avrupa'da oynadığı iki turda dört maçı da kazanan Başakşehir, Avrupa'da bu sezon ilk kez beraberlik yaşadı.

RÖVANŞ İSTANBUL'DA

Başakşehir, bu maçın rövanşında St. Patrick's'i 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da ağırlayacak.