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    Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

    Süper Lig'i 3. ve 4. sırada bitiren Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'nde tur atlaması halinde karşılaşacakları ekipler belli oldu.
    • 18.07.2022 - 15:30
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    Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

    Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmek için eleme turları oynayacak olan Başakşehir ve Konyaspor'un. 3. ön eleme turunu geçmeleri halinde oynayacakları rakipler belli oldu.

    Başakşehir, Maccabi Netanya'yı elemesi halinde Breidablik - Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibiyle, Konyaspor ise BATE Borisov'u elemesi halinde Koper - Vaduz eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

    Başakşehir ve Konyaspor un rakipleri belli oldu #1

    2. turdaki rakipler

    Başakşehir ile Konyaspor, 2. ön eleme turundaki maçlarını 21 Temmuz Perşembe günü oynayacak.

    Başakşehir, evinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile TSİ 20.45'te karşı karşıya gelecek.

    Konyaspor ise Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk olacak. Bate Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

    Başakşehir ve Konyaspor un rakipleri belli oldu #2


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