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Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu

Süper Lig'i 3. ve 4. sırada bitiren Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'nde tur atlaması halinde karşılaşacakları ekipler belli oldu.