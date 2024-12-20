Başakşehir'in Avrupa kupaları macerası 12 maç sürdü

AA & Ensonhaber

Başakşehir'in Avrupa kupaları macerası Belçika'da sona erdi.

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında konuk olduğu Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, topladığı 6 puanla play-off potasına giremeyerek elendi.

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'ne 3. eleme turundan başlayan Başakşehir, toplam 12 maç oynarken, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Çağdaş Atan'ın ekibi, 24 gol atıp, kalesinde 13 gole engel olamadı.

YENİLGİLER RAPID WIEN VE CELJE

Başakşehir, 12 maçtaki 2 yenilgisini Avusturya ekibi Rapid Wien ve Slovenya temsilcisi Celje karşısında aldı.

Eleme turlarını 5 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgisiz tamamlayan İstanbul ekibi, lig aşamasının ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 2-1 kaybetti, ikinci maçında ise deplasmanda Celje karşısında 5-1'lik ağır bir yenilgi aldı.

KIRILMA ANI PETROCUB'IN 90+6'DAKİ GOLÜ

Zorlu Danimarka deplasmanında Kopenhag ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını alan ve play-off için umutlanan turuncu-lacivertli ekip için Konferans Ligi'ndeki kırılma anı Moldova ekibi Petrocub ile oynadığı maçta yaşandı.

Zayıf rakibi karşısında net fırsatları kullanamadığı maçın uzatma bölümüne 1-0 önde giren Başakşehir, 90+6. dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Sahasında Alman temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederek umutlarını son maça taşıyan turuncu-lacivertliler, Cercle Brugge karşısında istediği galibiyeti alamadı.

PIATEK'TEN LİGDE 10, AVRUPA'DA 9 GOL

Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, Cercle Brugge karşısında kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 19'a yükseltti.

Süper Lig'de Trabzonsporlu Simon Banza ile birlikte gol krallığı yarışında 10'ar golle zirvede yer alan Piatek, UEFA Konferans Ligi'nde de 9 kez fileleri havalandırdı.

UEFA Konferans Ligi elemelerinde 4 gol atan Piatek, lig aşamasında da 5 kez gol sevinci yaşadı.