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    Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attılar

    Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attılar

    Otel önüne gelen Danimarkalı bir grup holigan, Başakşehirli futbolcuların bulunduğu odalara doğru gece yarısı havai fişek attı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 13:22
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    Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attılar

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag maçı için dün Danimarka'ya gitmişti.

    Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi otelde dinlenmeye çekilen turuncu-lacivertli futbolcuları, bir grup holigan rahat bırakmadı.

    ODALARA DOĞRU HAVAİ FİŞEK ATTILAR

    Gece yarısı saat 01.30 civarında otel önüne gelen taraftarlar, oyuncuların bulundukları odalara doğru havai fişek attı.

    İşte o anlar:

    Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attılar - İZLE

    İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, rakibine yenilmemesi durumunda turu geçen taraf olacak.

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