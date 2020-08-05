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Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attılar
Otel önüne gelen Danimarkalı bir grup holigan, Başakşehirli futbolcuların bulunduğu odalara doğru gece yarısı havai fişek attı.
- Haber Merkezi
- 05.08.2020 - 13:22
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag maçı için dün Danimarka'ya gitmişti.
Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi otelde dinlenmeye çekilen turuncu-lacivertli futbolcuları, bir grup holigan rahat bırakmadı.
ODALARA DOĞRU HAVAİ FİŞEK ATTILAR
Gece yarısı saat 01.30 civarında otel önüne gelen taraftarlar, oyuncuların bulundukları odalara doğru havai fişek attı.
İşte o anlar:
Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attılar - İZLE
İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, rakibine yenilmemesi durumunda turu geçen taraf olacak.