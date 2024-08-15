Başakşehirli Dimitris Pelkas'tan mükemmel frikik golü! Başakşehir'in orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan takımı Iberia Tiflis'e mükemmel bir frikik golü kaydetti.

Haber Merkezi

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla sahasında karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetti.

İlk maçta deplasmanda 1-0 galip gelen Başakşehir, toplamda 3-0'lık skorla turu geçen taraf oldu.

Bu müsabakanın ikinci yarısında ise Başakşehir'in yıldız futbolcusu Dimitris Pelkas, şık bir frikik golüne imza attı.

PELKAS'TAN MÜKEMMEL GOL

Dakikalar 61'i gösterdiğinde kazanılan frikikte topun başına geçen Pelkas, sağ ayağıyla harika vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır.)