Fatih Terim: Beni sadece Türk hakemler attı

Fatih Terim Marsilya maçının ardından, "Avrupa'da kulüp bazında atılmadım. Bir kere İtalya'da atıldım, onu da Türk hakem attı. Hatırlatırım size." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın Marsilya ile karşı karşıya geldiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında derbide tribüne gönderilmesine yönelik alabileceği cezayla ilgili konuştu.

Türk hakemleriyle Avrupa'daki hakemlerin farkının sorulması üzerine açıklama yapan Fatih Terim, şöyle konuştu:

“BİR KERE ATILDIM, O DA TÜRK HAKEM ATTI”

"Cezalarımız açıklansın, bu konuya gerekli şekilde cevap vereceğiz. Vermeyenlerden değiliz biz. Neyin, nasıl olduğunu anlatacağız. Avrupa'da kulüp bazında atılmadım. Bir kere İtalya'da atıldım, onu da Türk hakem attı. Hatırlatırım size."