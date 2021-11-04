Berisha'dan Deivid de Souza golü

Fenerbahçe'nin Royal Antwerp ile karşılaştığı Avrupa Ligi maçında Mergim Berisha'nın attığı gol akıllara Deivid de Souza'nın Inter'e attığı unutulmaz golü getirdi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi.

DEIVID'İN GOLÜNÜ ANIMSATTI

Mücadelenin 3. golünde sarı-lacivertliler adeta nostaljiyi yaşadı.

Şiir gibi gelişen atakta Mert Hakan topu arka direğe ortaladı, orada bulunan Mergim Berisha vole vuruşuyla takımının 3. golünü atarken Fenerbahçeliler de yıllar önce Deivid'in Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e attığı o unutulmaz golü bir kez daha hatırladı.

(Görüntüler Exxen'den alınmıştır)