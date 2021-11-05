Berisha'nın golü, haftanın golü seçildi

Berisha'nın Antwerp'e attığı gol, UEFA tarafından Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Royal Antwerp, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Bosuil Stadyumu'ndaki karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 5'e yükseltti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Mert Hakan, 16'ncı dakikada Meyer ve 29'uncu dakikada Berisha kaydetti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini de almış oldu. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde geride kalan 12 maçın ardından dün kötü gidişata dur diyen Fenerbahçe, kalesinde gol görmedi.

Üstün performans sergileyen sarı-lacivertli futbolcular, seyir zevki yüksek bir mücadele ortaya koydu.

BERISHA HAFTANIN GOLÜNÜ ATTI

Maçın 29. dakikasında Fenerbahçe'nin 3. golünü kaydeden Berisha, Mert Hakan'ın asistinde harika bir gole imza attı.

Berisha'nın yarı rövaşata şeklinde attığı gol, UEFA tarafından 'Haftanın golü' olarak seçildi. 4 gol aday arasında yapılan ankette Feghouli'nin golü de vardı.

(Görüntüler Exxen'den alınmıştır.)