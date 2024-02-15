Berkan Kutlu: Kenetlendiğimiz zaman sonuç ortada Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Sparta Prag karşısında alınan 3-2'lik skorun ardından yaptığı açıklamada, "Zor oldu ama kenetlendiğimizde sonuç ortada" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turunun ilk maçında Galatasaray, sahasında Sparta Prag ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2 kazandı.



Galatasaray'da Berkan Kutlu, Sparta Prag maçı sonrası açıklamalar yaptı.

"Kenetlendiğimizde sonuç ortada"

Berkan Kutlu yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Yorucu bir maç oldu. Avrupa Ligi'ne yakışan bir maç oldu. Sonunda kazandık, çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. 10 kişi zor oldu ama kenetlenene bir grubuz. Bu takımda herkes birbiri için koşuyor. Zor oldu ama kenetlendiğimizde sonuç ortada."

"Galatasaray çok güçlü bir takım"

Berkan Kutlu, "Galatasaray çok güçlü bir takım. Önce Ankaragücü ile oynayacağız sonra Prag'a gideceğiz. Avantajı aldık, vermemek istiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. 90 dakika arkamızda oldular. Üç günde bir maç oynuyoruz, herkes için zor.." ifadelerini kullandı.