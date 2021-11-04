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    Berke Özer, Antwerp'e karşı yabancılık çekmeyecek

    2 sezon Belçika Ligi takımlarından Westerlo'da forma giyen genç kaleci Berke Özer, Belçika takımı Antwerp'i iyi tanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 12:41
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    Berke Özer, Antwerp'e karşı yabancılık çekmeyecek

    Genç file bekçisi Berke Özer, bu sezon ilk kez Altay’ın cezalı olduğu Alanyaspor mücadelesinde ilk 11’de görev yapmıştı.

    Altay’ın sakatlanıp, operasyon geçirmesi ve 3 ay sahalardan uzak kalacak olması, Berke’nin eldivenleri bu kez uzun süreli giymesini sağlayacak.

    Başarılı kaleci, Antwerp karşısında ilk kez Avrupa Kupası maçında kaleyi koruyacak. Ancak 21 yaşındaki file bekçisi, muhtemelen hiç yabancılık çekmeyecek.

    2 SEZON BELÇİKA’DA OYNADI

    Berke, 2 sezon Westerlo formasıyla Belçika’da mücadele etmiş, müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

    Belçika macerası, Berke Özer’in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Berke, şimdi yine Belçika’da çıkacağı bir maçla bu kez Fenerbahçe kariyerinde yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak.

    Berke Özer, Antwerp e karşı yabancılık çekmeyecek #1

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