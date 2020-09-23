Bernard Mensah: Rio Ave tanıdığım bir rakip

Beşiktaş'ın Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, yarın oynayacakları Rio Ave maçı öncesi, Portekiz ekibinin gücüne dikkat çekti.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Bernard Mensah, yardımcı antrenör Murat Şahin ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"KONTRA ATAĞA İYİ ÇIKIYORLAR"

Rio Ave'nin zorlu bir rakipo olduğunu belirten Mensah, "Bu maçın zor olacağını biliyoruz ama hazırız. Hafta boyunca bu maça hazırlandık, bu tarz maçlar kolay olmuyor. En son Antalyaspor maçından sonra bu tarz bir maça tekrar çıkıyoruz, kolay olmayacak. İyi bir rakip, benim Portekiz'den bildiğim, tanıdığım bir rakip. Bu sene birkaç maçlarını izledim. Kontra atağa özellikle iyi ve hızlı çıkıyorlar. İç sahada olmamıza rağmen kolay bir maç beklemiyoruz. Umarım galibiyeti alırız." dedi.

Orta sahada her pozisyonda oynayabileceğini söyleyen Ganalı oyuncu, "6-8-10 fark etmez, her mevkide oynayabiliyorum. Hocanın benden istediğini yapabiliyorsam, benim için yeterli." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA BÜYÜK TAKIMDA OYNAMAK İSTERİM"

İleride Avrupa'da başka bir takımda oynamak istediğini de belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Atletico'ya ilk gittiğimde gençtim. Çok genç yaşta gitmeme rağmen beklenti vardı. Kendimi geliştirdim, şu anda daha farklı bir futbolcuyum. Şu anda amacım uzun yıllar burada olmak. Bundan sonra Avrupa'da büyük bir takımda oynamak isterim." diye konuştu.