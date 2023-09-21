Bertuğ Yıldırım'ın gol attığı maçta Rennes kazandı Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında oynadığı Maccabi Haifa’yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bertuğ 55. dakikada rakip fileleri havalandırarak, Rennes formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

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UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda ilk hafta heyecanı yaşandı. Fransa ekibi Rennes ile İsrail temsilcisi Maccabi Haifa kozlarını paylaştı.

Roazhon Park'ta oynanan ve 3 golün çıktığı maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Rennes oldu.

Müsabakaya 11'de başlayan Bertuğ, 55. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımın 3. golünü kaydetti.

Rennes’ın diğer gollerini ise 1. dakikada Ludovic Blas ve 31. dakikada Adrien Truffert attı.

Bertuğ ilk golünü attı

Karşılaşmaya 11'de başlayan Bertuğ Yıldırım, 70. dakikada yerini Amine Gouiri'ye bıraktı. Rennes ile 2. maçına çıkan 21 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte yeni takımındaki ilk gol sevincini yaşadı.

Bertuğ aynı zamanda kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçında golünü kaydetmiş oldu.

Rennes 3 puanla başladı

Bu galibiyetin ardından Rennes gruba 3 puanla başladı. Maccabi Haifa ise puanla tanışamadı.

Rennes, gruptaki ikinci maçında Villarreal'e konuk olacak. Maccabi Haifa ise Panathinaikos'u ağırlayacak.