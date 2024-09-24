Beşiktaş - Ajax maçının hakemi Beşiktaş'ın Ajax ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, 26 Eylül Perşembe günü, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

Müsabaka, Johan Cruijff ArenA'da TSİ 22.00'de başlayacak ve İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği bu kritik maçta, Brooks'a yardımcılık yapacak isimler Simon Bennett ve Daniel Robathan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tim Robinson olarak belirlendi.

VAR HAKEMLERİ

Ayrıca, bu önemli karşılaşmada Video Hakem (VAR) görevini Stuart Attwell, Yardımcı Video Hakem (AVAR) olarak da Peter Bankes üstlenecek.