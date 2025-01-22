Beşiktaş - Athletic Bilbao maçının muhtemel 11'leri

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Dolmabahçe Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Julian Weinberger yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.

Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda.

Organizasyonda bu sezon kalesinde yalnızca 2 gol gören İspanyol ekibi, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.

Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile.

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri, Ruiz, de Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta.