Beşiktaş - Club Brugge - CANLI SKOR
ensonhaber.com

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Nielsen, Mechele, De Cuyper, Spileers, Zinckernagel, Thiago