Beşiktaş - Dinamo Kiev - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
21' Sağ kanatta Rashica'nın pasıyla topla buluşan Rosier'in ortasında Aboubakar'dan önce savunma kafayı vurdu.
19' Önde baskıyla topu kapan Muleka'nın ceza alanı önünde yaptığı yerden vuruş direkten döndü.
18' Sağ kanattan çizgiye inen Amir Hadziahmetovic arka direkteki Muleka'ya ortaladı. Muleka'nın yakın mesafeden vuruşunda top Onur Bulut'a çarptı.
16' Mykola Shaparenko ceza alanı önünde topla buluştu ve şut açısı aradı, son anda Amir Hadziahmetovic araya girdi.
10' Sağ kanatta topla buluşan Salih Uçan, sol çaprazdan koşu gösteren Rashica'yı görmek istedi ancak top, Rashica'nın arkasında kaldı.
5' Sağ kanattan Salih'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gedson şut açısı bulamadı.
2' Rosier'in ortasında Muleka kale ağzında kafayı vurdu, kaleci Georgiy Bushchan başarılı.
1' Maç başladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor.
Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başladı. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetiyor. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Salih, Rashica, Muleka, Aboubakar
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Boloshyn, Buyalskiy, Vanat