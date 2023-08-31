Beşiktaş - Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Dinamo Kiev'i ağırlıyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Salih, Rashica, Muleka, Aboubakar

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Boloshyn, Buyalskiy, Vanat