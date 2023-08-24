Beşiktaş, Dinamo Kiev'i son dakika golüyle devirdi UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk ayağında Mircea Lucescu yönetimindeki Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile Şenol Güneş’in ekibi temsilcimiz Beşiktaş İngiliz hakem Darren England’ın düdük çaldığı maçta Romanya’nın Bükreş şehrindeki Arena Guileşti’de karşı karşıya geldi.

Mücadele temsilcimizin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Aboubakar'ın golüyle ilk yarıyı önde bitirdik

Karşılaşmanın 38. dakikasında temsilcimiz penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Muleka'nın kafa vuruşu Popov'un eline çarptı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

40. dakikada topun başına geçen Vincent Aboubakar attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Karavaev maça denge getirdi

İlk yarı Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken Dinamo Kiev'de Oleksandr Karavaev 47. dakikada topu filelere yolladı fakat VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

60. dakikada Karavaev'in pasında topu filelere gönderen Mykola Shaparenko skoru 1-1'e getirdi.

Omar Colley ile yeniden öne geçtik

Bu golden 4 dakika sonra Beşiktaş yeniden üstünlüğü ele geçirdi. 64. dakikada Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşuna yükselen Omar Colley kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e taşıdı.

Kiev yeniden eşitliği sağladı

66. dakikada ise Nazar Voloshyn'in kafa golü skoru bir kez daha dengeledi ve 2-2'ye getirdi.

Galibiyet golü Zaynutdinov'dan

90+4. dakikada Beşiktaş galibiyet golünü buldu. Yeni transfer Zaynutdinov'un golü maçın sonucunu belirledi ve temsilcimiz zorlu deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.