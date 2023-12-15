Beşiktaş, Lugano deplasmanından üç puanla döndü Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda deplasmanda Lugano'yu 2-0'lık skorla yenerek gruplarda ilk galibiyetini aldı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan altıncı ve son hafta maçlarıyla devam etti.

D Grubu'nda Mattia Croci-Torti yönetimindeki İsviçre takımı Lugano ile Rıza Çalımbay’ın ekibi temsilcimiz Beşiktaş, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski’nin düdük çaldığı maçta Stadion Letzigrund’da karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek grupları üç puanla bitirdi.

Beşiktaş, iki golle kazandı

Müsabakanın ilk yarısını Beşiktaş, Cenk Tosun'un 36. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonlardan uzun süre sonuç alamazken 88. dakikada sahneye çıkan Emrecan Terzi farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma temsilcimizin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Son dakikada iki kırmızı kart çıktı

Müsabakanın 90. dakikasında çıkan tartışmada Beşiktaş'tan Oxlade-Chamberlain ile Lugano'dan Steffen kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, grubu üçüncü bitirdi

Siyah-beyazlılar grupta ilk defa kazandı ve üçüncü sırada kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

Grupta gecenin diğer maçında Bodo/Glimt'i 3-1 yenen Club Brugge 16 puanla lider turlayarak son 16 biletini cebine koydu. Bodo/Glimt ise 10 puanla 2. sırada bitirerek play-off turuna yükseldi.

Kuralar 18 Aralık günü çekilecek

Konferans Ligi'nde play-off kuraları 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinden çekilecek. Son 16 turu eşleşmeleri ise bu etabın tamamlanmasının ardından belli olacak.