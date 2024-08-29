Beşiktaş - Lugano - CANLI SKOR UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İsviçre takımı Lugano ile karşılaşıyor.

Haber Merkezi

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GÜNCEL SKOR: BEŞİKTAŞ 1-0 LUGANO

13' Arthur Masuaku, soldan iki rakibini ekarte edip kale önüne girdi ama topu son çizgide oyunda tutamadı.

11' Soldan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku, rakibinin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklese de hakem oyunu sürdürdü.

10' Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarpıp Semih'in önünde kaldı. Onun kaleye gönderdiği top savunmaya çarpıp kornere gitti.

7' Kullanılan serbest vuruşta Rafa, yanındaki Masuaku'ya bıraktı. Onun vuruşu kaleci Saipi'den döndü. Dönen topu iyi takıp eden Immobile düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

7’ Goool… Beşiktaş 1-0 Lugano (Immobile)

6' Lugano bu bölümde sert oynuyor. Beşiktaş, Shkelqim Vladi'nin Rafa'ya yaptığı faul sonrası kritik bir noktadan faul kazandı.

5' Milton Valenzuela, Rashica'ya orta alanda yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

4' Hadj Mahmoud'un sağ kanattan kale önüne gönderdiği topu savunmada Masuaku uzaklaştırdı.

3' Gedson'un sağdan ceza sahasına gönderdiği top kalecide kaldı.

1' Maç başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk ediyor.

Dolmabahçe'deki mücadele saat 21.00'de başladı. Müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetiyor.

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek.

Elenen takım ise Avrupa macerasını Konferans Ligi'nde sürdürecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Mahmoud, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi