Beşiktaş - Maccabi Tel-Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Avi ile karşılaşacak Beşiktaş'a kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre, maçın İstanbul'da oynanması için girişimde bulunan Beşiktaş'ın hamlelerine karşılık mücadele, İstanbul dışında başka bir şehirde oynanacak.

Maçın oynanacağı ülke ve stadyum, hafta sonuna kadar belli olacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadele 28 Kasım'da oynanacak.

Siyah-beyazlılar, TFF'den gelecek resmi yazının ardından açıklama yapacak.

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili, "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz." demişti.