Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için seyirci kararı verildi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

28 Kasım Perşembe akşamı 20.45'te oynanancak müsabaka öncesinde stadyum belirsizliği sona erdi.

MACARİSTAN'DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Kritik mücadele UEFA ve UEFA’ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan’ın Debrecen kentinde oynanacak.

Avrupa Ligi maçı Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda taraftarlara kapalı olarak gerçekleşecek.

"TARAFTARLARIMIZIN SEYAHAT PROGRAMI YAPMAMALARINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Seyircisiz Olarak Macaristan’ın Debrecen Şehrinde Oynanacak



Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA’ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan’ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.



Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.



Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır.



Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz.



Saygılarımızla,

Beşiktaş JK