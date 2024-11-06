Beşiktaş - Malmö - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: BEŞİKTAŞ 0-0 MALMÖ
1' Maç başladı.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlıyor.
Dolmabahçe'de saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sven Jablonski yönetiyor.
Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Semih
Malmö: Friedrich, Röster, Jansson, Zatterstrom, Bolin, Busanello, Pena, Johnsen, Botheim, Christiansen, Thelin
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