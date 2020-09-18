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Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Portekiz temsilcisi Rio Ave oldu. Peki Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman? saat kaçta? hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 18.09.2020 - 09:26
- Güncelleme : 18.09.2020 - 09:26
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Rio Ave oldu.
Bosna Hersek'in Borac Banja takımını deplasmanda 2-0'la geçen Portekiz temsilcisi, siyah beyazlılara rakip oldu.
RIO AVE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI
Beşiktaş'ın İstanbul Vodafone Park Stadı'nda Rio Ave, Portekiz Ligi'nde mücadele ediyor.
Rio Ave, geçtiğimiz sezon ligi 5. olarak bitirmişti.
BEŞİKTAŞ-RIO AVE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK
Karşılaşma; 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Vodafone Park Stadı'nda seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
BEŞİKTAŞ-RIO AVE MAÇI HANGİ KANALDA
Beşiktaş-Rio Ave maçının büyük ihtimalle Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.