Dolar
7.5549
0.1086%
Euro
8.9584
0.0502%
Altın
1952.62
0.4335%
Borsa
1111.68
0.0918%
G. Altın
474.456
0.5795%
Bitcoin
82678.37
0.027%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

    Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Portekiz temsilcisi Rio Ave oldu. Peki Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman? saat kaçta? hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 09:26
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 09:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

    Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Rio Ave oldu.

    Bosna Hersek'in Borac Banja takımını deplasmanda 2-0'la geçen Portekiz temsilcisi, siyah beyazlılara rakip oldu.

    Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? #1

    RIO AVE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI

    Beşiktaş'ın İstanbul Vodafone Park Stadı'nda Rio Ave, Portekiz Ligi'nde mücadele ediyor.

    Rio Ave, geçtiğimiz sezon ligi 5. olarak bitirmişti.

    BEŞİKTAŞ-RIO AVE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK

    Karşılaşma; 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Vodafone Park Stadı'nda seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

    BEŞİKTAŞ-RIO AVE MAÇI HANGİ KANALDA

    Beşiktaş-Rio Ave maçının büyük ihtimalle Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

    Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir