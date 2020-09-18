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Avrupa Ligi Haberleri

Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Portekiz temsilcisi Rio Ave oldu. Peki Beşiktaş-Rio Ave maçı ne zaman? saat kaçta? hangi kanalda?