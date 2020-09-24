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    Beşiktaş-Rio Ave maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3. ön eleme turunda sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 08:50
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    Beşiktaş-Rio Ave maçının muhtemel 11'leri

    PAOK'a eleneyerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Mücadele DSmart platformunda yer alan Spor Smart 20. kanalda canlı olarak yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş

    Ersin
    Lens
    Vida
    Welinton
    N'Sakala
    Dorukhan
    Necip
    Boyd
    Ljajic
    Hasic
    Larin

    Rio Ave

    Kieszek
    Matheus
    Borevkovic
    Pinto
    Santos
    Augusto
    Tarantini
    Geraldes
    Piazon
    Moreira
    Mane

    Beşiktaş-Rio Ave maçının muhtemel 11 leri #1

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