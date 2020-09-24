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Beşiktaş-Rio Ave maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3. ön eleme turunda sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 08:50
PAOK'a eleneyerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.
SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Mücadele DSmart platformunda yer alan Spor Smart 20. kanalda canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin
Lens
Vida
Welinton
N'Sakala
Dorukhan
Necip
Boyd
Ljajic
Hasic
Larin
Rio Ave
Kieszek
Matheus
Borevkovic
Pinto
Santos
Augusto
Tarantini
Geraldes
Piazon
Moreira
Mane