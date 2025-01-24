Beşiktaş taktik tahtasında yazan yazı: Eğer gol atarsak, sevinmeyeceğiz

Haber Merkezi

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Milot Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario kaydetti. Rashica'nın iki golünde asisti yapan isim de Rafa Silva oldu.

BEŞİKTAŞ PUANINI 9'A ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 3’üncü galibiyetini aldı ve puanını 9 yaptı. Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi’nde ilk kez mağlup oldu ve 16 puanda kaldı.

"SEVİNMEYECEĞİZ"

Maç sonrasında ise Beşiktaş Kulübü, Athletic Bilbao karşısında alınan zaferin hikayesini YouTube hesabından yayınladı.

Maç öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkarılan görüntülerle oluşturulan videoda ortaya çıkan bir an, sosyal medyada takdir topladı.

Beşiktaş, Bolu'da yaşanan felakette hayatanı kaybeden vatandaşlarımızı unutmadı.

Maç önünde taktik tahtasında "Eğer gol atarsak, sevinmeyeceğiz." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

NELER OLMUŞTU?

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde geçtiğimiz gün sabaha karşı çıkan yangın, büyük bir felakete yol açtı.

Otelin mutfak bölümünde başlayan yangın, binanın ahşap yapısının etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm otele yayıldı.

Yangının büyümesiyle birlikte 78 kişi hayatını kaybetti.