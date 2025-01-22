Beşiktaş taraftarı, Arthur Masuaku'yu alkışladı

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş ile İspanyol takımı Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan müsabakada Beşiktaşlı taraftarlardan Arthur Masuaku'ya bu kez destek geldi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI, MASUAKU'YU ALKIŞLADI
Siyah-beyazlı tribünler, daha önce birçok maçta tepki gösterdiği Arthur Masuaku'yu Athletic Bilbao maçında oyundan çıktığı sırada alkışladı.
Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Masuaku, 70. dakikada yerini Zaynutdinov'a bıraktı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış